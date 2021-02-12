Сытника и еще двух сотрудников НАБУ вызвали на допрос в ОГПУ, чтобы забрать дело Татарова, - Бутусов
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
"Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова ... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника! " - говорится в сообщении.
Он добавил, что, вызывая в качестве свидетелей руководителей, которые ведут расследование и управляют НАБУ, "Татаров решил руками своих подручных изобразить конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова в НАБУ".
"По закону не может быть любой одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ", - сообщил Бутусов.
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