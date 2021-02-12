12 февраля, 2021, 20:28

Полицейские открыли два уголовных производства из-за взрыва на детской площадке в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб человек

Об этом сообщает полиция Киева.

Так, правоохранители установили, что погибшим оказался местный житель, 1971 года рождения.

Также полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований и открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство, а также по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, 11 февраля в Соломенском районе Киева произошел взрыв, по словам очевидцев, мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке.

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