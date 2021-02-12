 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке

В Киеве мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке

11 февраля в Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Соломенском районе мужчина совершил суицид на детской площадке.

Как рассказала Стражам Эспрессо очевидец, мужчина долго сидел на детской площадке, вел себя не совсем адекватно. Он представился Виктором Викторовичем, и рассказал, что работает на Кардачах, на радиорынке. Мужчина сказал, что жизнь потеряла смысл, хотя у него четверо детей, но, к сожалению, одного ребенка похоронил. Спросил у женщины, знает ли она, что такое 6 секунд (имелся в виду время от выдергивания чеки к взрыву гранаты).

Женщина не знала, что это такое и не успокоив мужчину ушла по своим делам. А через некоторое время раздался взрыв, вероятно гранаты. От полученных травм мужчина скончался на месте. К счастью, на детской площадке больше не было людей и никто не пострадал. На месте работают патрульные полицейские, взрывотехники, спасатели, врачи скорой и следственно-оперативная группа.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать