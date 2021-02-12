В Киеве мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке

12 февраля, 2021, 15:35

11 февраля в Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Соломенском районе мужчина совершил суицид на детской площадке.

Как рассказала Стражам Эспрессо очевидец, мужчина долго сидел на детской площадке, вел себя не совсем адекватно. Он представился Виктором Викторовичем, и рассказал, что работает на Кардачах, на радиорынке. Мужчина сказал, что жизнь потеряла смысл, хотя у него четверо детей, но, к сожалению, одного ребенка похоронил. Спросил у женщины, знает ли она, что такое 6 секунд (имелся в виду время от выдергивания чеки к взрыву гранаты).

Женщина не знала, что это такое и не успокоив мужчину ушла по своим делам. А через некоторое время раздался взрыв, вероятно гранаты. От полученных травм мужчина скончался на месте. К счастью, на детской площадке больше не было людей и никто не пострадал. На месте работают патрульные полицейские, взрывотехники, спасатели, врачи скорой и следственно-оперативная группа.

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