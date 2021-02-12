Все участники операции по захвату вагнеровцев уволены с должностей и без госохраны, - Бутусов

12 февраля, 2021, 16:22

По словам журналиста Юрия Бутусова, Государственное бюро расследований саботирует дело о госизмене из-за срыва операции разведки и пытается только узнать, кто же рассказал об этой ситуации

Об этом журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook.

"10 февраля Государственное бюро расследований провело допрос офицера спецназа ГУР МО, который был одним из руководителей операции по задержанию российских террористов "вагнеровцев". Этот офицер 7 декабря дал показания и ответил на вопросы депутатов комитета по обороне и безопасности Верховной Рады", - отметил журналист .

По его словам, следователи ГБР спрашивали офицера только одно - откуда информацию о провале спецоперации и о выступлении на комитете свидетеля узнал сам Бутусов.

"Вместо наказания предателей, пытаются найти доказательства против тех, кто раскрывает причастность Офиса президента к измене национальных интересов", - прокомментировал он.

Бутусов отметил, что его самого вызвали на допрос в ГБР 29 сентября, чтобы узнать источники информации о деле "вагнеровцев".

"Я указал свои источники и выразил аргументы, что агент и предатель находится в кабинете президента Украины, это один из участников совещания, после которого спецоперацию провалили звонком в Беларусь. С тех пор никаких следственных действий не происходит", - подчеркнул он.

Сам журналист указывает, что на совещании присутствовал начальник комитета Руслан Демченко.

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"Открытый русофил, соавтор Харьковских соглашений, один из ярых сторонников Путина и РФ еще со времен Януковича, когда он был первым заместителем министра иностранных дел", - охарактеризовал главу комитета Бутусов.

Бутусов утверждает, что в ОП "не смеют" оспорить его слова о факте госизмены, поскольку остались его свидетели.

"Что же происходит по итогам? Пытаются заткнуть рот всем источникам информации. Все участники спецоперации лишены своих должностей, все они лишены государственной охраны и защиты, не обеспечена их безопасность", отметил журналист.

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Юрий Бутусов обвиняет в этом действующего и. о. главы ГБР Алексея Сухачова. Он заявил, что его назначили "при содействии российского агента в окружении Владимира Зеленского - заместитель главы ОП Олега Татарова".

В свою очередь, Татарова назначили по настоянию Андрея Портнова, который сохраняет тесные отношения с ОП, считает Юрий Бутусов.

"Таким образом Сухачев выполняет задачи, которые ставит ему российская агентура в Офисе президента - то есть всячески заблокировать реальное расследование, расшифровать и подставить сотрудников ГУР МО, заблокировать мои источники информации, всячески помочь российским спецслужбам прикрыть предателей в ОП", - говорит журналист.

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