Украина обновила список стран "красной" зоны

12 февраля, 2021, 21:01

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, Украина сократила перечень стран "красной" зоны. В него входят 74 страны.

Из списка убрали Израиль, Эстонию, Латвию, Ирландию, Францию, Данию и Доминиканскую Республику.

Однако в "красной" зоне остаются Польша, Словения, Румыния, Чехия, Россия, Германия, Великобритания, Республика Молдова и другие.

В "зеленой" зоне находятся Турция, Армения, Египет, Беларусь и др.

Напомним, в течение суток 11 февраля в Украине было зафиксировано 4773 новых случая коронавируса (из них дети - 326, медработники - 212), 116 пациентов умерли, 7211 - выздоровели.

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