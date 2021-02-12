Украина обновила список стран "красной" зоны
12 февраля, 2021, 21:01
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, Украина сократила перечень стран "красной" зоны. В него входят 74 страны.
Из списка убрали Израиль, Эстонию, Латвию, Ирландию, Францию, Данию и Доминиканскую Республику.
Однако в "красной" зоне остаются Польша, Словения, Румыния, Чехия, Россия, Германия, Великобритания, Республика Молдова и другие.
В "зеленой" зоне находятся Турция, Армения, Египет, Беларусь и др.
- Напомним, в течение суток 11 февраля в Украине было зафиксировано 4773 новых случая коронавируса (из них дети - 326, медработники - 212), 116 пациентов умерли, 7211 - выздоровели.
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