Коронавирус в Украине: в течение суток - 4773 новых случая, 116 пациентов умерли

12 февраля, 2021, 08:52

По состоянию на утро пятницы, 12 февраля, в Украине зафиксировано 1 262 867 случаев заражения коронавирусом, из них 24 174 - летальные, 1 106 155 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 11 февраля было зафиксировано 4773 новых случая коронавируса (из них дети - 326, медработники - 212), 116 пациентов умерли, 7211 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 348 случаев;

Винницкая область - 307 случаев;

Волынская область - 117 случаев;

Днепропетровская область - 297 случаев;

Донецкая область - 147 случаев;

Житомирская область - 185 случаев;

Закарпатская область - 314 случая

Запорожская область - 153 случая;

Ивано-Франковская область - 592 случая;

Киевская область - 246 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 373 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 91 случай;

Ривненская область - 130 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 189 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 145 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 243 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, г. Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях", - отметили в Минздраве .

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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