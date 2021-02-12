Коронавирус в Украине: в течение суток - 4773 новых случая, 116 пациентов умерли
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 11 февраля было зафиксировано 4773 новых случая коронавируса (из них дети - 326, медработники - 212), 116 пациентов умерли, 7211 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 307 случаев;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 297 случаев;
Донецкая область - 147 случаев;
Житомирская область - 185 случаев;
Закарпатская область - 314 случая
Запорожская область - 153 случая;
Ивано-Франковская область - 592 случая;
Киевская область - 246 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 373 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 91 случай;
Ривненская область - 130 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 189 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 145 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 243 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, г. Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях", - отметили в Минздраве .
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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