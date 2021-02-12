США в ОБСЕ заявили, что РФ несет ответственность за всех погибших на Донбассе
Об этом заявила временный руководитель миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен, сообщает Укринформ.
"Мы внимательно отслеживаем сообщения о нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины. К счастью, жертв среди гражданского населения в 2021 году меньше, чем за это время в прошлом году... Россия несет ответственность за погибших и искалеченных в конфликте, который разожгла и подпитывает", - заявила Остриен.
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Она добавила, что рост насилия на Донбассе показал, что "Россия способна управлять уровнем насилия в Украине".
"И это - очевидное напоминание того, что Россия контролирует конфликт в Украине. Это также подчеркивает необходимость проведения Минских договоренностей, начиная с вывода Россией ее военной техники", - заявила Остриен.
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