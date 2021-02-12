Годовщина комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений: США призвали РФ вывести войска из Украины

12 февраля, 2021, 13:16

Посольство США к годовщине комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений призвало Россию вывести войска из Украины

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию", - говорится в сообщении.

6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию... Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Четверг, 11 февраля 2021 г.

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