Разумков подписал закон о Бюро экономической безопасности

12 февраля, 2021, 14:40

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №3087 о Бюро экономически безопасности

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Согласно тексту документа, Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства.

Законом определяются задачи и полномочия этого органа, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, а также основы сотрудничества Бюро с другими учреждениями, предприятиями, организациями.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие Закона усилит эффективность правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности. Как следствие, это должно уменьшить теневой бизнес в Украине и увеличить поступление налогов и сборов, оптимизировать структуры правоохранительных органов, материально-техническую базу и сократить общее количество работников, противодействующих преступности в сфере финансов.

В пресс-службе добавили, что 9 февраля Разумков также подписал закон №4090, который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции в связи с созданием Бюро экономической безопасности.

Документом предусматривается ликвидация налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом Министров Украины о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины".

Напомним, 28 января Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины".

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