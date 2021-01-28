Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности
28 января, 2021, 15:33
Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины"
Принятие закона во втором чтении поддержали 242 народных депутата, передает Эспрессо.TV.
В пояснительной записке говорится, что документом предусматривается ликвидация налоговой милиции и создания Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Бюро создается с целью оптимизации структуры и численности органов, ведущих бротьбу с экономическими преступлениями, устранения дублирования их функций.
Так, проект закона определяет задачи и полномочия БЭБ, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников и тому подобное.
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