Рада поддержала создание Бюро экономической безопасности

28 января, 2021, 15:33

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины"

Принятие закона во втором чтении поддержали 242 народных депутата, передает Эспрессо.TV.

В пояснительной записке говорится, что документом предусматривается ликвидация налоговой милиции и создания Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Бюро создается с целью оптимизации структуры и численности органов, ведущих бротьбу с экономическими преступлениями, устранения дублирования их функций.

Так, проект закона определяет задачи и полномочия БЭБ, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников и тому подобное.

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