"Наши лидеры мнений": Радуцкий предлагает в первую очередь вакцинировать журналистов

12 февраля, 2021, 20:47

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий считает, что целесообразно в первую очередь вакцинировать журналистов

Об этом он написал на своей странице в Facebook со ссылкой на результаты исследования Киевской школы экономики.

"Как мы и прогнозировали, озвученная ранее некоторыми специалистами цифра в 50% оказалась слишком оптимистичной. На мой взгляд, достичь коллективного иммунитета без вакцинации населения почти невозможно. Без прививки мы будем обречены каждый год бороться с новыми штаммами вируса и очередной волной коронавирусной болезни", - cказав Радуцкий.

Он считает целесообразным в первую очередь вакцинировать журналистов.

"Журналисты - это наши лидеры мнений. Если мы предложим им пройти прививки в первые волнах, для того чтобы рассказать об этом обществу - значительно уменьшим количество скептиков среди населения", - подчеркнул Радуцкий.

Он заявил, что, скорее всего, в 2021 году мир не сможет полностью преодолеть пандемию.

"По прогнозам ВОЗ, формированию коллективного иммунитета препятствуют новые штаммы вируса, отсутствие прививки у детей (которые болеют в легкой форме, но передают вирус) и антивакцинальная кампания. Нам действительно в ближайшее время придется убедить значительную часть общества отбросить страх и предрассудки и согласиться пройти прививку" - сказал Радуцкий.

Радуцкий предлагает несколько шагов, чтобы увеличить количество украинцев, готовых сделать прививку от коронавируса. В частности - открыть консультативную "горячую линию" по вопросам вакцинации.

"Многие будут колебаться - делать или не делать прививки непосредственно в их случае. У кого-то есть хроническая болезнь, кто-то перенес операцию. Кто-то где-то вычитал очередной фейк, что вакцина навредит детородной функции. Люди должны иметь возможность услышать совет, получить консультацию и даже просто психологическую поддержку. Возлагать эту задачу только на семейных врачей было бы неправильно. Они и так часто перегружены", - отметил он.

По словам главы парламентского комитета, еще одним шагом обязательны тесты для тех, кто отказывается прививаться, как планируют сделать в Израиле, в частности, работников бюджетной сферы.

"Я не уверен, что Украина сейчас готова копировать опыт Израиля. Но по крайней мере обсуждение и разработка таких изменений в законодательство может стимулировать граждан не отказываться от прививки", - отметил Радуцкий.

Также он предлагает ежедневные публикации статистики по прививки.

"Всю информацию о прохождении вакцинации нужно сделать максимально прозрачной. Украинцы должны видеть, что не только в странах ЕС, США или Израиле вакцина не вызывает затруднений. Первые вакцинированные украинцы чувствуют себя абсолютно нормально", - сказал Радуцкий.

Глава профильного комитета ВР предлагает ввести налоговые льготы для предприятий.

"Позиция президента Украины заключается в том, что государство обеспечит бесплатные прививки всех граждан страны. Но я считаю, мы должны стимулировать наших предпринимателей проводить вакцинацию своих трудовых коллективов в рамках программ корпоративной социальной ответственности. Во-первых, это позволит значительно быстрее завершить кампанию по вакцинации . Во-вторых, значительно больший процент людей согласится вакцинироваться, если организацией прививки будет заниматься их предприятие или работодатель", - добавил Радуцкий.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить первые дозы вакцины против коронавируса уже 15 февраля.

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