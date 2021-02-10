Украина ожидает получить первые дозы COVID-вакцины и начать иммунизацию 15 февраля, - Степанов
10 февраля, 2021, 19:49
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина ожидает получить первые дозы вакцины против коронавируса уже 15 февраля
Об этом сообщает 24 канал.
"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить", - сказал Степанов.
Украина ожидает получить первые дозы вакцины против коронавируса уже 15 февраля. Как только препараты поступят, сразу стартует процесс иммунизации.
В Минздраве надеются, что вакцины будут доступны для всех до конца года.
- Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество проведенных тестов на коронавирус уменьшается из-за нежелания граждан сдавать анализы.
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