Украина ожидает получить первые дозы COVID-вакцины и начать иммунизацию 15 февраля, - Степанов

Об этом сообщает 24 канал.

"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить", - сказал Степанов.

Украина ожидает получить первые дозы вакцины против коронавируса уже 15 февраля. Как только препараты поступят, сразу стартует процесс иммунизации.

В Минздраве надеются, что вакцины будут доступны для всех до конца года.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество проведенных тестов на коронавирус уменьшается из-за нежелания граждан сдавать анализы.

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