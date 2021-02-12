Промоутер рассказал, как проходят переговоры относительно супербоя Джошуа - Фьюри
12 февраля, 2021, 19:17
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что переговоры по бою Джошуа против Тайсона Фьюри находятся на финальной стадии
Об этом сообщает Sky Sports.
По его словам, в переговорах осталось договориться о последних деталях.
"Мы активно обсуждаем контракт со стороной Фьюри. Остались буквально детали, мы в отличной ситуации. Джошуа вчера был в офисе, вместе с нами решал последние вопросы. Мы на пути к тому, чтобы подписать контракт на этот самый бой современности", - сказал Хирн.
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 28 января стало известно, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
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