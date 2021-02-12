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Espreso.tvСпортПромоутер рассказал, как проходят переговоры относительно супербоя Джошуа - Фьюри

Промоутер рассказал, как проходят переговоры относительно супербоя Джошуа - Фьюри


фото: Getty Images
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что переговоры по бою Джошуа против Тайсона Фьюри находятся на финальной стадии

Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, в переговорах осталось договориться о последних деталях.

"Мы активно обсуждаем контракт со стороной Фьюри. Остались буквально детали, мы в отличной ситуации. Джошуа вчера был в офисе, вместе с нами решал последние вопросы. Мы на пути к тому, чтобы подписать контракт на этот самый бой современности", - сказал Хирн.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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