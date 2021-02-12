МЗ Беларуси позволило вакцинировать "Спутником V" граждан старше 60 лет
12 февраля, 2021, 18:21
Беларусь позволила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для прививок людям старше 60 лет
Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.
Так, Министерство здравоохранения Беларуси одобрило применение российской вакцины "Спутник V" для прививок людям старше 60 лет.
Отмечено, что вывод приняли специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и другие эксперты в области инфектологии, эпидемиологии и генетики. Они проанализировали регистрационное досье препарата.
- Напоминаем, Венгрия начала вакцинацию от COVID-19 российским препаратом "Спутник V".
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