COVID-19: Венгрия начала делать прививки российским "Спутником V"
12 февраля, 2021, 15:37
Венгрия начала вакцинацию от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Об этом заявила главный врач страны Сесилия Мюллер, передает atv.hu.
Венгрия начала использовать российский препарат против коронавируса.
На первом этапе применения российской вакцины будет использовано около 2600 доз, которые получат люди в Центральном госпитале Южного Пешта, госпиталях Св. Имре и Св. Иоанна в Будапеште, а также в Медицинском центре Венгерской армии.
Мюллер также добавила, что сейчас в стране насчитывается до 70 случаев заражения британским штаммом COVID-19.
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