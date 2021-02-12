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Espreso.tvСпортФИФА назвала лучшего игрока клубного чемпионата мира

ФИФА назвала лучшего игрока клубного чемпионата мира


фото: Getty Images
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира

Об этом сообщает официальный twitter FIFA.

Клубный чемпионат мира проходил с 4 по 11 февраля. "Бавария" победила в турнире, а форвард Роберт Левандовски провел 2 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. ФИФА признала поляка лучшим игроком турнира.

Второе место в рейтинге занял форвард мексиканского клуба "Тигрес" Андре Жиньяк, который отличился трижды. Третье место у игрока "Баварии" Йозуа Киммиха.

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