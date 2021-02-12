ФИФА назвала лучшего игрока клубного чемпионата мира

12 февраля, 2021, 13:34

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира

Об этом сообщает официальный twitter FIFA.

Клубный чемпионат мира проходил с 4 по 11 февраля. "Бавария" победила в турнире, а форвард Роберт Левандовски провел 2 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. ФИФА признала поляка лучшим игроком турнира.

Второе место в рейтинге занял форвард мексиканского клуба "Тигрес" Андре Жиньяк, который отличился трижды. Третье место у игрока "Баварии" Йозуа Киммиха.

#ICYMI the winners of the official awards at the #ClubWC :

FIFAcom) February 11, 2021

11 февраля в финале клубного чемпионата мира немецкая "Бавария" победила мексиканский "Тигрес" со счетом 1:0.