ФИФА назвала лучшего игрока клубного чемпионата мира
12 февраля, 2021, 13:34
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира
Об этом сообщает официальный twitter FIFA.
Клубный чемпионат мира проходил с 4 по 11 февраля. "Бавария" победила в турнире, а форвард Роберт Левандовски провел 2 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. ФИФА признала поляка лучшим игроком турнира.
Второе место в рейтинге занял форвард мексиканского клуба "Тигрес" Андре Жиньяк, который отличился трижды. Третье место у игрока "Баварии" Йозуа Киммиха.
#ICYMI the winners of the official awards at the #ClubWC :
FIFAcom) February 11, 2021
- 11 февраля в финале клубного чемпионата мира немецкая "Бавария" победила мексиканский "Тигрес" со счетом 1:0.
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