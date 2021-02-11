"Бавария" победила "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира, это шестой трофей немцев за сезон
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Бавария" сумела выйти вперед уже на 18-й минуте встречи, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил забитый мяч Йозуа Киммиха из-за офсайда.
В начале второго тайма защитник "Баварии" Бенжамин Павар сыграл на добивании в штрафной и отправил мяч в сетку ворот.
Счет 1:0 - "Бавария" получает "золото" клубного чемпионата мира. Это шестой трофей немцев в сезоне 19-20. Ранее они торжествовали в Бундеслиге, Лиге чемпионов, Кубке Германии, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Германии.
Клубный чемпионат мира
финал
11 февраля
"Бавария" (Германия) - "УАНЛ Тигрес" 1:0
Гол: Павар, 59
Отмененный гол: Киммо, 18
- Напомним, 8 февраля в полуфинале клубного чемпионата мира "Бавария" уверенно победила египетский "Аль-Ахли".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти