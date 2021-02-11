"Бавария" победила "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира, это шестой трофей немцев за сезон

11 февраля, 2021, 21:52

В финале клубного чемпионата мира немецкая "Бавария" победила мексиканский "Тигрес" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Бавария" сумела выйти вперед уже на 18-й минуте встречи, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил забитый мяч Йозуа Киммиха из-за офсайда.

В начале второго тайма защитник "Баварии" Бенжамин Павар сыграл на добивании в штрафной и отправил мяч в сетку ворот.

Счет 1:0 - "Бавария" получает "золото" клубного чемпионата мира. Это шестой трофей немцев в сезоне 19-20. Ранее они торжествовали в Бундеслиге, Лиге чемпионов, Кубке Германии, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Германии.

Клубный чемпионат мира

финал

11 февраля

"Бавария" (Германия) - "УАНЛ Тигрес" 1:0

Гол: Павар, 59

Отмененный гол: Киммо, 18

Напомним, 8 февраля в полуфинале клубного чемпионата мира "Бавария" уверенно победила египетский "Аль-Ахли".

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