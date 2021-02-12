Двукратного чемпиона "Формулы-1" сбила машина

12 февраля, 2021, 16:16

Испанского автогонщика Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки в Лугано

Об этом сообщает gazzetta.it.

Фернандо Алонсо проводил велотренировки в швейцарском Лугано, когда попал в ДТП. Испанский автогонщик сломал челюсть и потерял зуб.

"Незадолго до 14:00 в районе Виганелла 42-летняя швейцарская женщина, проживающая в Лугано, ехала на автомобиле по улице La Santa в направлении в район Прегассона. По предварительным данным, женщина собиралась сделать поворот налево, чтобы заехать на парковочное место возле супермаркета , где и столкнулась с 39-летним испанским велосипедистом. Тот ехал навстречу, объезжая справа ряд припаркованных автомобилей. Удар пришелся на правую сторону машины ", говорится в заявлении полиции.

В 2021 году Фернандо Алонсо вернется в соревнования "Формулы-1" после двухлетнего перерыва. Испанец победил на турнире в 2005 и 2006 годах.

Напомним, 15 ноября Льюис Хэмилтон в седьмой раз выиграл чемпионат мира по автогонкам Формула-1 и повторил рекорд Михаэля Шумахера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb