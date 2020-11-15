Формула-1: Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира и повторил рекорд Шумахера

15 ноября, 2020, 15:16

Британец Льюис Хэмилтон седьмой раз выиграл чемпионат мира по автогонкам Формула-1 и повторил рекорд немца Михаэля Шумахера

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Турции и досрочно стал чемпионом Формулы-1. Британец выиграл ЧМ в седбмой раз и повторил рекорд Михаэля Шумахера.

Британец также становился чемпионом Формулы-1 в 2008, 2014 году 2015 году, 2017, 2018 и 2019 годах.

Второе место в гонке в Турции занял мексиканец Серхио Перес из Racing Point, третьим стал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Напомним, 11 октября Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфель и повторил достижение Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах чемпионата мира.

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