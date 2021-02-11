Зеленский вместе с послами G7 поехал в зону ООС

11 февраля, 2021, 11:44

Об этом сообщает Офис президента .

Зеленский и послы ознакомятся с ситуацией на линии фронта и пообщаются с военнослужащими, которые несут службу.

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