Зеленский вместе с послами G7 поехал в зону ООС
11 февраля, 2021, 11:44
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону ООС вместе с послами "Большой семерки"
Об этом сообщает Офис президента .
Зеленский и послы ознакомятся с ситуацией на линии фронта и пообщаются с военнослужащими, которые несут службу.
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