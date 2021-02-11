Оккупанты в зоне ООС застрелили украинского военного, - ТКГ
11 февраля, 2021, 11:13
11 февраля российский снайпер смертельно ранил украинского военного
Об этом сообщила делагация Украины в ТКГ в Telegram.
Событие произошло примерно в 9:30 утра. Военный умер во время эвакуации.
Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
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