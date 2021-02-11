Оккупанты в зоне ООС застрелили украинского военного, - ТКГ

11 февраля, 2021, 11:13

11 февраля российский снайпер смертельно ранил украинского военного

Об этом сообщила делагация Украины в ТКГ в Telegram.

Событие произошло примерно в 9:30 утра. Военный умер во время эвакуации.

Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.