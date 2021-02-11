WBC наградил Кличко престижной наградой

11 февраля, 2021, 17:15

Всемирный боксерский совет наградил Виталия Кличко престижной наградой

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Виталий Кличко стал лауреатом почетной награды WBC (Всемирного боксерского совета). Мэр Киева получил "Премию мира", которая вручается известным личностям за популяризацию и развитие бокса.

Как сообщает источник, Виталий Кличко получил награду в 2020 году за то, что активно пропагандировал бокс в Украине.

11 февраля американский тренер Теофимо Лопес-старший пожелал Виталию Кличко стать новым президентом Украины.