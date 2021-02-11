WBC наградил Кличко престижной наградой
11 февраля, 2021, 17:15
Всемирный боксерский совет наградил Виталия Кличко престижной наградой
Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.
Виталий Кличко стал лауреатом почетной награды WBC (Всемирного боксерского совета). Мэр Киева получил "Премию мира", которая вручается известным личностям за популяризацию и развитие бокса.
Как сообщает источник, Виталий Кличко получил награду в 2020 году за то, что активно пропагандировал бокс в Украине.
- 11 февраля американский тренер Теофимо Лопес-старший пожелал Виталию Кличко стать новым президентом Украины.
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