Украинец Яремчук спас "Гент" от неожиданного вылета из Кубка Бельгии
11 февраля, 2021, 21:01
"Гент" Романа Яремчука одолел "Шарлеруа" в 1/8 финала Кубка Бельгии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шарлеруа" вышел вперед уже на 2-й минуте встречи. Преимущество гостей продержалось до 74-й минуты, пока за дело не взялся украинец Роман Яремчук, который сравнял счет.
После гола украинца "Гент" сумел забить еще дважды. Это помогло команде выйти в четвертьфинал Кубка Бельгии.
Кубок Бельгии
1/8 финала
11 февраля
"Гент" - "Шарлеруа" 3:1
Голы: Яремчук, 74, Оджиджа-Офоэ, 82, Бераино, 85 (авт.) - Николсон, 2
- 18 декабря стало известно, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука.
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