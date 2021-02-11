Украинец Яремчук спас "Гент" от неожиданного вылета из Кубка Бельгии

11 февраля, 2021, 21:01

"Гент" Романа Яремчука одолел "Шарлеруа" в 1/8 финала Кубка Бельгии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шарлеруа" вышел вперед уже на 2-й минуте встречи. Преимущество гостей продержалось до 74-й минуты, пока за дело не взялся украинец Роман Яремчук, который сравнял счет.

После гола украинца "Гент" сумел забить еще дважды. Это помогло команде выйти в четвертьфинал Кубка Бельгии.

Кубок Бельгии

1/8 финала

11 февраля

"Гент" - "Шарлеруа" 3:1

Голы: Яремчук, 74, Оджиджа-Офоэ, 82, Бераино, 85 (авт.) - Николсон, 2

18 декабря стало известно, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука.

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