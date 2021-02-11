"Пока в сфере слухов": Корниенко об информации по замене Разумкова на Стефанчука

11 февраля, 2021, 18:43

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова в должности председателя Верховной Рады на Руслана Стефанчука, который сейчас занимает кресло вице-спикера

Об этом он заявил во время брифинга 11 февраля, передает Еспресо.TV .

"Не вижу я никакой конфронтации ни между президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) и Разумковым (Дмитрием Разумковым, - ред.), ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией (Давид Арахамия, председатель фракции слуг народа, - ред.), ни между Арахамией и Разумковым. Но не обсуждали, кто кого хочет снять или назначить. Пока это действительно в сфере слухов", - отметил Корниенко.

Он отметил, что ходят разные слухи о кадровых и некадровых процессах и заметил, что "парламент работает".

Напомним, недавно в Сети появилась информация некоторых СМИ со ссылкой на источники, что президент Владимир Зеленский якобы хочет видеть действующего вице-спикера Руслана Стефанчука в должности председателя Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb