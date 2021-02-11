Предложение пойти на выборы от "Слуги народа" было от Зеленского, - Вирастюк

11 февраля, 2021, 17:13

Кандидат в народные депутаты на 87-м округе Василий Вирастюк заявил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, передает "Цензор.НЕТ".

"Это было предложение от президента Украины. Когда есть предложение, я всегда говорю "да", как своей жене. Я настолько благодарный слушатель, я могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты. я рассказал о своем видении проблемы, именно та проблема, которую я донес в самом начале (о создании реабилитационного центра для ветеранов, - ред.). Я увидел, что есть отклик и пошел принимать решение. Вот так было", - рассказал Вирастюк.

Он добавил, что предложение поступило от Зеленского на последней неделе.

На 87 округе баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

Напомним, что "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 87-м округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

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