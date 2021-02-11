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Espreso.tvОбществоПредложение пойти на выборы от "Слуги народа" было от Зеленского, - Вирастюк

Предложение пойти на выборы от "Слуги народа" было от Зеленского, - Вирастюк


фото: sluga-narodu.com
Кандидат в народные депутаты на 87-м округе Василий Вирастюк заявил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, передает "Цензор.НЕТ".

"Это было предложение от президента Украины. Когда есть предложение, я всегда говорю "да", как своей жене. Я настолько благодарный слушатель, я могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты. я рассказал о своем видении проблемы, именно та проблема, которую я донес в самом начале (о создании реабилитационного центра для ветеранов, - ред.). Я увидел, что есть отклик и пошел принимать решение. Вот так было", - рассказал Вирастюк.

Он добавил, что предложение поступило от Зеленского на последней неделе.

На 87 округе баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

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