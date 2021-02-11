Стронгмен Вирастюк идет в Раду от "Слуги народа" - будет конкурировать с Марусей Зверобой и Русланом Кошулинским, - СМИ
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, объявить Вирастюка кандидатом в нардепы должны во время съезда партии "Слуга народа" 11 февраля. Довыборы в Верховную Раду происходят оттого, что нардеп "слуга" Зиновий Андреевич отказался от мандата после избрания его мэром города Надворная Ивано-Франковской области.
На 87-м округе в Верховную Раду также балотуются кандидатка от "Европейской солидарности" Маруся Зверобой (Елена Самбул), представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и представитель партии "За будущее", совладелец курорта "Буковель" Александр Шевченко .
Довыборы в ВР также состоятся на 50-м округе через нардепом Русланом Требушкиним, которого выдвигал "Оппозиционный блок".
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