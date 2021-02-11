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Espreso.tvОбществоПервой в Украину может прибыть вакцина AstraZeneca, - Ляшко

Первой в Украину может прибыть вакцина AstraZeneca, - Ляшко

Первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты поставки вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX - 117 тысяч доз.

"Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ждем на следующей неделе", - сказал Ляшко.

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