Первой в Украину может прибыть вакцина AstraZeneca, - Ляшко
11 февраля, 2021, 22:35
Первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты поставки вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX - 117 тысяч доз.
"Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ждем на следующей неделе", - сказал Ляшко.
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