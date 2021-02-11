ПАСЕ будет дополнительным площадкой для "Крымской платформы", - нардепка Мезенцева

11 февраля, 2021, 13:56

Крымская платформа по деоккупации полуострова будет запущена и на базе Парламентской ассамблеи Совета Европы

Об этом в интервью lb.ua заявила председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"На базе" Крымской платформы "мы будем ставить в ассамблее вопросы прав человека в Крыму, политических пленников, преследований по политическим, религиозным или этническим признакам и т.д.", - отметила нардепка.

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Мезенцева дадала: Украинская делегация начала работать над этим еще до начала зимней сессии ПАСЕ.

"Сначала активно дискутировали по этому поводу с Представительством Президента Украины в АР Крым, который сейчас находится в Киеве, дальше мы обсудили эту идею с делегатами стран Baltic +, куда вместе с представителями нашей делегации входят депутаты Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии", - отметила Мезенцева.