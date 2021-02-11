Обыски в Харьковоблэнерго: в прокуратуре сообщили подробности

11 февраля, 2021, 20:55

В прокуратуре заявили, что обыски в АО "Харьковоблэнерго" проводились из-за того, что работники вмешались в работу приборов учета электрической энергии и нанесли государству ущерб

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

"Дергачевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица частных предприятий, действующих на территории Дергачевского района Харьковской области и Харькова, в сговоре с должностными лицами акционерного общества "Харьковоблэнерго", разработали преступную схему по хищению денежных средств.

"Вмешиваясь в работу приборов учета электрической энергии, должностные лица Харьковоблэнерго настраивали их таким образом, что учет потребляемой электрической энергии считал лишь 30% от фактического объема потребления", - говорится в сообщении.

В результате неправомерного вмешательства в работу указанных приборов в течение декабря 2020 - января 2021 года государству нанесен ущерб от 500 тыс. до 1 млн грн.

В ходе обысков изъяты денежные средства, черновые записи, документы, а также поврежденные приборы учета электрической энергии. Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Напомним, что 11 февраля стало известно, что в помещениях АО "Харьковоблэнерго" полицейские проводятся обыски в рамках уголовного производства по хищению средств.

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