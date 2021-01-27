ОАСК по иску Портнова признал незаконным празднование юбилеев ряда деятелей украинского движения

27 января, 2021, 11:38

25 января ОАСК под председательством судьи Марулиной удовлетворил иск Андрея Портнова в полном объеме и задним числом запретил празднование юбилеев деятелей украинского государства, УНР, ОУН и эмиграции

Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева, передает Еспресо.TV.

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьмерых исторических деятелей:

полковника Армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы, личного адъютанта гетмана Павла Скоропадского и генерального писаря УД

полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;

полковника УПА Василия Сидора;

полковника УПА Василия Галасы;

писателя и журналиста Уласа Самчука;

писателя и политика, иидеолога украинского национализма Юрия Липы;

украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубиевича;

председателя Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.

В иске Андрей Портнов заявил, что празднование их юбилеев противоречит закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима". В частности, Юрий Липа якобы "известен своими антисемитскими высказываниями и призывами", а среди других упомянутых деятелей есть и такие, что якобы "тесно сотрудничали с немецкими нацистами".

В КГГА отметили, что решение о праздновании памятных дат и юбилеев этих исторических деятелей были направлены на развитие исторического сознания украинцев и сохранение национальной памяти. Также в ведомстве отметили, что выбирали памятные даты, отталкиваясь от списка, который есть в украинском институте национальной памяти.

Напомним, также Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.

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