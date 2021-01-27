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Espreso.tvОбществоОАСК по иску Портнова признал незаконным празднование юбилеев ряда деятелей украинского движения

ОАСК по иску Портнова признал незаконным празднование юбилеев ряда деятелей украинского движения

25 января ОАСК под председательством судьи Марулиной удовлетворил иск Андрея Портнова в полном объеме и задним числом запретил празднование юбилеев деятелей украинского государства, УНР, ОУН и эмиграции

Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева, передает Еспресо.TV.

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьмерых исторических деятелей:

  • полковника Армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы, личного адъютанта гетмана Павла Скоропадского и генерального писаря УД
  • полковника Украинской повстанческой армии Василия Левковича;
  • полковника УПА Василия Сидора;
  • полковника УПА Василия Галасы;
  • писателя и журналиста Уласа Самчука;
  • писателя и политика, иидеолога украинского национализма Юрия Липы;
  • украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубиевича;
  • председателя Провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.

В иске Андрей Портнов заявил, что празднование их юбилеев противоречит закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима". В частности, Юрий Липа якобы "известен своими антисемитскими высказываниями и призывами", а среди других упомянутых деятелей есть и такие, что якобы "тесно сотрудничали с немецкими нацистами".

В КГГА отметили, что решение о праздновании памятных дат и юбилеев этих исторических деятелей были направлены на развитие исторического сознания украинцев и сохранение национальной памяти. Также в ведомстве отметили, что выбирали памятные даты, отталкиваясь от списка, который есть в украинском институте национальной памяти.

Напомним, также Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.

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