Напарник Ракицкого объяснил, почему не жалеет, что покинул "Ливерпуль" ради России

11 февраля, 2021, 17:49

Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен признался, что не жалеет, что покинул "Ливерпуль"

Об этом сообщает TalkSport.

По словам Ловрена, он не жалеет о трансфере в "Зенит", ведь стал в России основным футболистом.

"В этом сезоне "Ливерпулю" будет сложно, но команде предстоит провести еще много игр. Конечно, я мог бы подстраховать команду в таком случае, но жалею ли я об уходе? Нет. Я провел в "Ливерпуле" шесть лет, и четыре с половиной года из них были прекрасными. Выпускали ли меня на поле так часто, как я хотел? Нет, но я принимал это как факт. Я не жалею о трансфере в "Зенит", ведь теперь я играю каждую неделю, стал капитаном команды, так что ситуация совсем другая", - сказал хорват.

В этом сезоне Деян Ловрен провел за "Зенит" 23 матча, забил 2 мяча и отдал 1 ассист. Вместе с Ярославом Ракицким он играет в центре защиты российского клуба.

Вместе с "Ливерпулем" хорват выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов.

26 января Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого, который играет за питерский "Зенит"

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