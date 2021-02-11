Минкульт внес в черный список всех актеров российской пропагандистской ленты "Крым"
11 февраля, 2021, 14:37
Министерство культуры и информационной политики внесло 7 россиян в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности
Об этом сообщает " Укринформ ".
В "черный список" попали пятеро участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.
Также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова - герои пропагандистськогоу фильма "Крым".
Отмечается, что ранее каждого из них были внесены в "Миротворца".
- Напомним, 5 февраля российской актрисе, которая в Крыму снималась в сериале "Непотопляемая", запретили въезд в Украину
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