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Espreso.tvОбществоМинкульт внес в черный список всех актеров российской пропагандистской ленты "Крым"

Минкульт внес в черный список всех актеров российской пропагандистской ленты "Крым"

Министерство культуры и информационной политики внесло 7 россиян в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности

Об этом сообщает " Укринформ ".

В "черный список" попали пятеро участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.

Также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова - герои пропагандистськогоу фильма "Крым".

Отмечается, что ранее каждого из них были внесены в "Миротворца".

  • Напомним, 5 февраля российской актрисе, которая в Крыму снималась в сериале "Непотопляемая", запретили въезд в Украину

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