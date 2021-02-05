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Espreso.tvОбществоРоссийской актрисе, которая в Крыму снималась в сериале "Непотопляемая", запретили въезд в Украину

Российской актрисе, которая в Крыму снималась в сериале "Непотопляемая", запретили въезд в Украину

Российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россиянка прилетела в Украину накануне рейсом из Стамбула.

В аэропорту "Борисполь" установили, что гражданка РФ в 2020 году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установлен порядок въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

По данным источника УП , это Глафира Тарханова (Траханова по паспорту - ред.)

Из-за нарушения украинского законодательства русскую пограничники привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее возвращено в страну вылета.

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