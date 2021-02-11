Месси установил еще одно невероятное достижение
11 февраля, 2021, 13:15
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси сыграл 900-й матч в карьере
Об этом сообщает Messi Stats .
Полуфинальная игра против "Севильи" в Кубке Испании стала для Месси 900-й в карьере. Аргентинец не помог каталонцам избежать поражения - 0: 2.
758 матчей форвард сыграл за "Барселону" и 142 - за сборную Аргентины. За каталонцев он забил 651 гол за национальную команду - 71.
В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец сыграл за "Барсу" 27 матчей, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
- Напомним, 10 февраля в первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" уступила в гостях "Севильи" .
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