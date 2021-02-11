Mastercard анонсировала начало операций с некоторыми криптовалютами

11 февраля, 2021, 11:48

Mastercard анонсировал начало операций с перечнем выбранных криптовалют

Об этом вице-президент Mastercard с цифровых активов, блокчейн-технологий и партнерства Радж Дамодаран сообщил в блоге компании.

"Mastercard начнет поддержку отдельных криптовалют непосредственно в нашей системе. Это большое изменение, которое требует много работы. Мы будем очень тщательно относиться к тому, какие активы мы поддерживаем, основываясь на наших принципах по цифровых валют, с фокусом на защите потребителей и согласии", - написал он.

Дамодаран подчеркнул, что речь идет об определенном перечень криптовалют. Он также напомнил, что Mastercard уже сотрудничает с несколькими компаниями для создания криптокарт, которые позволяют людям осуществлять транзакции с использованием своих криптовалют.

Напомним, 8 февраля биткойн вырос на 10% , установив новый рекорд, после того, как компания Tesla сообщила, что инвестировала в него $ 1,5 млрд прошлом месяце.