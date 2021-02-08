Биткоин обновил исторический максимум

8 февраля, 2021, 16:02

Биткоин вырос на 10%, установив новый рекорд, после того, как компания Tesla сообщила, что инвестировала в него $ 1,5 млрд в прошлом месяце

Об этом пишет Reuters .

Согласно сообщению, новость о том, что Tesla инвестировала в биткоин $ 1,5 млрд повысила цену криптовалюты до $ 43,6 по состоянию на 15:00 по киевскому времени.

В издании отметили, что производитель электромобилей объявил об инвестициях через десять дней после того, как Маск добавил тег #bitcoin на странице своего профиля в Twitter, что привело к росту биткоина в этот день.

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