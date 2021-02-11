Лучший бомбардир УПЛ удивил фанатов заоблачными целями в "Заре"

11 февраля, 2021, 18:14

Иранский форвард Шахаб Захеди признался, что хочет выиграть УПЛ и Кубок Украины в составе луганской "Зари"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный youtube-канал "Зари".

По словам форварда, чемпионство - это его максимальная цель.

"Моя максимальная цель? Выиграть чемпионат. Кубок Украины? Для меня нет ничего невозможного, это я бы тоже рассматривал. Это была моя первая встреча с командой, хотя у меня и так было несколько друзей в "Заре". Меня тепло приняли, это очень приятно", - сказал Захеди.

"Олимпик" продал Шахаба Захеди "Заре" за 300 тыс. евро. Иранский нападающий подписал с луганским клубом контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Захеди сыграл в чемпионате Украины 11 матчей и забил 8 голов. Иранец делит лидерство в споре лучших бомбардиров УПЛ с Виктором Цыганковым из "Динамо".

"Заря" идет четвертой в УПЛ и отстает от первого места на 10 очков.

8 февраля иранский форвард Шахаб Захеди стал игроком луганской "Зари" .