Лучший бомбардир УПЛ удивил фанатов заоблачными целями в "Заре"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный youtube-канал "Зари".
По словам форварда, чемпионство - это его максимальная цель.
"Моя максимальная цель? Выиграть чемпионат. Кубок Украины? Для меня нет ничего невозможного, это я бы тоже рассматривал. Это была моя первая встреча с командой, хотя у меня и так было несколько друзей в "Заре". Меня тепло приняли, это очень приятно", - сказал Захеди.
"Олимпик" продал Шахаба Захеди "Заре" за 300 тыс. евро. Иранский нападающий подписал с луганским клубом контракт на 4 года.
В нынешнем сезоне 25-летний Захеди сыграл в чемпионате Украины 11 матчей и забил 8 голов. Иранец делит лидерство в споре лучших бомбардиров УПЛ с Виктором Цыганковым из "Динамо".
"Заря" идет четвертой в УПЛ и отстает от первого места на 10 очков.
- 8 февраля иранский форвард Шахаб Захеди стал игроком луганской "Зари" .
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