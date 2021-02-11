Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от СOVID-19

11 февраля, 2021, 16:57

Киевский городской совет внес изменения в целевую программу "Здоровье страны" и выделил 140 млн грн на проведение вакцинации в столице

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье страны" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. За это решение проголосовали 89 народных депутатов.

Отмечается, что в ближайшее время Киев рассчитывает подписать контракт на закупку 1 млн доз вакцины для прививки 500 тысяч уязвимых категорий киевлян. Закупать вакцину столица планирует напрямую у производителя.

Напомним, по словам Максима Степанова, Украина ожидает получить первые дозы COVID-вакцины и начать иммунизацию 15 февраля.