Кравчук: РФ превратила оккупированный Донбасс и Крым в большую военную базу

11 февраля, 2021, 20:05

Российская Федерация сделала из оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей крупную военную базу

Об этом на заседании Совбеза ООН к годовщине Минских соглашений заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает РБК-Украина.

"Обычной практикой стало нарушение неподконтрольной границы российскими грузовыми эшелонами и автоколоннами, которые доставляют на оккупированные территории оружие, вооружение и персонал. Фактически, Россия превратила ОРДЛО и Крым в свой большой военный форпост (военный пост, укрепленный пункт (позиция) на границе, - ред.)", - отметил он.

По его словам Украина надеется, что реинтеграция Крыма и Донбасса скоро наступит.

"Надеюсь, что реинтеграция скоро наступит, и чем раньше, тем лучше. Украина продолжит делать необходимые усилия для урегулирования конфликта, мы ожидаем этого и от российской стороны", - добавил Кравчук.

Напомним, в течение текущих суток, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Погиб украинский военный.

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