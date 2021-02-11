Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе, погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево.
В результате выстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.
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