Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе, погиб украинский военный

11 февраля, 2021, 19:43

За текущие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево.

В результате выстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

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