Два украинских футболиста перед отбором ЧМ-2022 согласились поменять гражданство

11 февраля, 2021, 11:23

Игроки "Прохожу" Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде согласились выступать за сборную Азербайджана

Об этом сообщаетAzerisport .

По словам главного тренера сборной Азербайджана итальянца Джанни де Бьязи, Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде изменят гражданство и уже весной могут сыграть в отборочных матчах чемпионата мира-2022.

"Я встретился с тремя потенциальными игроками для сборной. С двумя из них мы начнем процесс натурализации. Это футболисты украинского клуба Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде. Оба интересные игроки. Если не будет бюрократических проблем, Нуриев и Ахмедзаде могут быть вызваны на сбор накануне стартового матча отбора на ЧМ-2022 с Португалией ", - сказал де Бьязи.

Азербайджан встретится с Португалией в гостях 24 марта.

24-летний Нуриев выступает на позиции полузащитника, в нынешнем сезоне он сыграл за "Минай" 14 матчей и забил 6 голов.

20-летний Ахмедзаде играет в нападении. В этом сезоне на его счету 7 матчей в составе закарпатцев.

В ноябре 2020 года защитник сборной Украины по футболу Сергей Кривцов рассказал, что ему предлагали сменить гражданство .

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