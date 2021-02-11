Два украинских футболиста перед отбором ЧМ-2022 согласились поменять гражданство
Об этом сообщаетAzerisport .
По словам главного тренера сборной Азербайджана итальянца Джанни де Бьязи, Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде изменят гражданство и уже весной могут сыграть в отборочных матчах чемпионата мира-2022.
"Я встретился с тремя потенциальными игроками для сборной. С двумя из них мы начнем процесс натурализации. Это футболисты украинского клуба Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде. Оба интересные игроки. Если не будет бюрократических проблем, Нуриев и Ахмедзаде могут быть вызваны на сбор накануне стартового матча отбора на ЧМ-2022 с Португалией ", - сказал де Бьязи.
Азербайджан встретится с Португалией в гостях 24 марта.
24-летний Нуриев выступает на позиции полузащитника, в нынешнем сезоне он сыграл за "Минай" 14 матчей и забил 6 голов.
20-летний Ахмедзаде играет в нападении. В этом сезоне на его счету 7 матчей в составе закарпатцев.
- В ноябре 2020 года защитник сборной Украины по футболу Сергей Кривцов рассказал, что ему предлагали сменить гражданство .
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