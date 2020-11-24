 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины рассказал, что ему предлагали сменить гражданство

Футболист сборной Украины рассказал, что ему предлагали сменить гражданство


фото: Getty Images
Защитник сборной Украины по футболу Сергей Кривцов рассказал, что ему предлагали сменить гражданство

Об этом Кривцов заявил в интервью YouTube-канала "Провокатор".

По словам Кривцова, у него сине-желтое сердце.

"Предлагали ли мне изменить гражданство? Да, однажды предлагали. Кто? Не скажу. У меня сердце оранжево-черное, а с другой стороны сине-желтое. Сколько мне нужно заплатить, чтобы без раздумий сменить клуб? Меня все устраивает. Но дальше увидим ", - рассказал защитник.

29-летний Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года, ранее он защищал цвета запорожского "Металлурга".

В его активе 19 матчей за сборную Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать