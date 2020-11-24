Футболист сборной Украины рассказал, что ему предлагали сменить гражданство
24 ноября, 2020, 16:59
Защитник сборной Украины по футболу Сергей Кривцов рассказал, что ему предлагали сменить гражданство
Об этом Кривцов заявил в интервью YouTube-канала "Провокатор".
По словам Кривцова, у него сине-желтое сердце.
"Предлагали ли мне изменить гражданство? Да, однажды предлагали. Кто? Не скажу. У меня сердце оранжево-черное, а с другой стороны сине-желтое. Сколько мне нужно заплатить, чтобы без раздумий сменить клуб? Меня все устраивает. Но дальше увидим ", - рассказал защитник.
29-летний Сергей Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года, ранее он защищал цвета запорожского "Металлурга".
В его активе 19 матчей за сборную Украины.
- 24 ноября защитник "Шахтера" Сергей Кривцов заявил, что во время работы Мирчи Луческу, в донецком клубе существовало разделение на бразильский и украинский кланы.
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