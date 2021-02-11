Апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову по делу о покупке завода "Краян"

11 февраля, 2021, 18:17

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян"

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор одесском мэру Геннадию Труханову и его сообщникам по делу о возможном хищении 92 млн грн во время закупки одесским городским советом зданий завода "Краян", - говорится в сообщении.

Дело передали на новое рассмотрение в первую инстанцию, которое совершит Высший антикоррупционный суд.

Решение по делу приняли судьи: председательствующий Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Боднар.

Так, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда прокурор САП просил отменить оправдательный приговор и отправить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Судьи удовлетворили апелляцию прокурора, поэтому теперь дело пересмотрит первая инстанция Антикорсуда.

Напоминаем, мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

25 июня 2019 года сообщалось, что обвинение просит для Геннадия Труханова наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на три года

8 июля 2019 года суд по делу Труханова отклонил экспертизу, которая была главным доказательством следствия.

20 июля 2019 года Труханова и его сообщников оправдал Малиновский районный суд Одессы. Он признал почти все доказательства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры недопустимыми. В то же время, в приговоре имеются многочисленные ошибки, которые свидетельствуют о предвзятости судей.

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