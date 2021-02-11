Апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову по делу о покупке завода "Краян"
Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.
"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор одесском мэру Геннадию Труханову и его сообщникам по делу о возможном хищении 92 млн грн во время закупки одесским городским советом зданий завода "Краян", - говорится в сообщении.
Дело передали на новое рассмотрение в первую инстанцию, которое совершит Высший антикоррупционный суд.
Решение по делу приняли судьи: председательствующий Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Боднар.
Так, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда прокурор САП просил отменить оправдательный приговор и отправить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Судьи удовлетворили апелляцию прокурора, поэтому теперь дело пересмотрит первая инстанция Антикорсуда.
- Напоминаем, мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- 25 июня 2019 года сообщалось, что обвинение просит для Геннадия Труханова наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на три года
- 8 июля 2019 года суд по делу Труханова отклонил экспертизу, которая была главным доказательством следствия.
- 20 июля 2019 года Труханова и его сообщников оправдал Малиновский районный суд Одессы. Он признал почти все доказательства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры недопустимыми. В то же время, в приговоре имеются многочисленные ошибки, которые свидетельствуют о предвзятости судей.
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