Зеленский не реализовал более 30% годового плана "Украина - НАТО", - Бессмертный

10 февраля, 2021, 21:06

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Если взять и проанализировать с момента избрания президентом пана Зеленского, как выполнялся этот план (Украина - НАТО, - ред.), то как бы там ни считали, там с натяжками более 30% последнего годового плана не реализовано", - подчеркнул Бессмертный.

По его словам, во времена президентства Виктора Ющенко программа и план Украина - НАТО реализовывались, а во времена экс-президента Виктора Януковича были провалены.

"Во времена президента Петра Порошенко программа эта реализовывалась, Зеленский - провалил. Надо понимать, что в НАТО это прекрасно видят, понимают. Добавьте к этому эмоциональные вещи, связанные с проявлениями информационных определенных проблем, которые были озвучены, особенно непрофессиональные ответы в интервью последнему. Эти все вопросы президенту Америки о членстве Украины в НАТО и т.д. все это создает со стороны руководства НАТО, со стороны руководителей стран - членов НАТО очень неприятный привкус эмоциональный", - отметил дипломат.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb