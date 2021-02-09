Двери НАТО открыты для Украины, - Столтенберг на переговорах со Шмыгалем

9 февраля, 2021, 19:36

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой они обсудили дальнейшие шаги Украины на пути евроатлантической интеграции

Об этом сообщает правительственный портал.

По словам Шмыгаля, цель Украины - членство в НАТО, и правительство Украины готово "сделать все возможное для достижения этой цели".

"Мы внедряем структурные реформы, активно модернизируем сектор безопасности и обороны, усиливаем верховенство права и искореняем коррупцию. Борьба с коррупцией и судебная реформа являются первоочередными приоритетами", - сказал премьер.

Так, Кабмин планирует усилить работу по открытости в сфере оборонной промышленности и будет поощрять предприятия к сотрудничеству с электронной системой публичных закупок "Prozorro". В этом году планируется одобрение межведомственного механизма выдачи украинским предприятиям Декларации добродетели (Declaration of Eligibility), что позволит им предлагать и реализовывать свои товары и услуги в пределах Агентства НАТО по поддержке и поставке через Перечень поставщиков оборонной продукции (Source File).

Шмыгаль отметил, что президент Владимир Зеленский, правительство и парламент с привлечением общества "активно взаимодействуют для реализации евроатлантической повестки дня". Одним из результатов стало принятие законов "Об оборонных закупках" и "О разведке".

"Важным и эффективным инструментом реализации реформ является Годовая национальная программа, которая является дорожной картой реализации евроатлантических стремлений Украины. Подготовка программы на 2021 год находится на завершающей стадии. Документ, подготовленный с привлечением более 100 органов государственной власти одобрен на заседании правительства", - сообщил он.

По его словам, программа расширенных возможностей должна стать эффективным инструментом практического сближения Украины с НАТО, перевода Вооруженных Сил на стандарты Альянса, укрепления восточного фланга НАТО, улучшения безопасности путем увеличения присутствия НАТО в регионе Черного моря.

В свою очередь Йенс Столтенберг заявил, как передает Правительственный портал, что "двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические устремления Украины".

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