Степанов пожаловался, что украинцы не хотят массово тестироваться на коронавирус

9 февраля, 2021, 22:18

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество проведенных тестов на коронавирус снижается из-за нежелания граждан сдавать анализы

Об этом Степанов заявил в интервью "Гордон".

"Мощности системы по тестированию сейчас составляют, как мы и обещали, 75 тыс. ПЦР-тестов. Хочу напомнить: в начале было 200 тестов в день. Это результат 10-месячного забега. Кроме того, мы рассчитывали, что сможем делать не менее 30 тыс. экспресс-тестов в день. Закупили более 6 млн штук. Но чтобы делать тесты, надо, чтобы люди приходили, а также слаженно работали врачи", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава заверил, что власть якобы расширила перечень пациентов, которым могут сделать бесплатный тест.

"С одной стороны, мы максимально расширили палитру пациентов, которым предусмотрен бесплатный тест. Любое респираторное заболевание, даже если голова болит и небольшая температура, или совсем нет температуры, а только насморк - все подпадает под тестирование. Добавили всех контактных. Сделали 2 373 пункта тестирования по стране. Есть интерактивная карта, и не идут", - добавил он.

Читайте также: Sinovac задерживает поставки вакцины в Украину, - Reuters