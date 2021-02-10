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Съезд партии "Слуга народа" перенесли из-за погоды


фото: ukrinform
Съезд партии "Слуга народа" перенесли 11 февраля из-за сложных погодных условий

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

"Съезд перенесли из-за сложных погодных условий", - сказала она.

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Прессекретар уточнила, что также собраться высший совет партии.

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