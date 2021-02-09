Партия "Слуга народа" 10 февраля проведет съезд: нардепка Кравчук рассказала о повестке дня
9 февраля, 2021, 14:51
Политическая партия "Слуга народа" 10 февраля проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов в двух округах на довыборах в Верховную Раду
Об этом заявила нардепка фракции в Раде Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина .
"На съезде будут рассматривать два вопроса: выдвижение в двух округах - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", - сообщила она.
В пресс-службе сообщили, что речь идет о 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах.
Промежуточные выборы в окрестности хвидбудуться 28 марта 2021 года.
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