Партия "Слуга народа" 10 февраля проведет съезд: нардепка Кравчук рассказала о повестке дня

9 февраля, 2021, 14:51

Политическая партия "Слуга народа" 10 февраля проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов в двух округах на довыборах в Верховную Раду

Об этом заявила нардепка фракции в Раде Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина .

"На съезде будут рассматривать два вопроса: выдвижение в двух округах - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", - сообщила она.

В пресс-службе сообщили, что речь идет о 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах.

Промежуточные выборы в окрестности хвидбудуться 28 марта 2021 года.