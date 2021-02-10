СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированной Луганщине

10 февраля, 2021, 12:04

Служба безопасности Украины сообщила, что расследует дело о незаконной покупке угля, добытого в ОРДЛО, и перепродаже его в Россию

Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

Журналисты спрашивали, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что основанием для введения санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака стало расследование схем с поставками угля с оккупированных территорий.

"Главное следственное управление осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по противоправного приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, которое в дальнейшем реализуется в адрес енергокеруючих компаний России", - говорится в ответе СБУ,

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Эти действия, по данным спецслужбы, содержат признаки статьи УК "финансирование терроризма".

В то же время, в СБУ не уточнили, связано ли это расследование с деятельностью Козака.

"Запрашиваемая информация не подлежит разглашению", - заявили в СБУ.

СБУ не ответила на вопрос, ведутся по Козака какие производства.