В самого титулованного боксера мира отобрали чемпионский титул
30 января, 2021, 21:56
Легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо лишили звания чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA
Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации.
Мэнни Пакьяо был переведен в статус "чемпиона в отпуске". Боксер завоевал титул WBA Super в полусреднем весе (до 66,7 кг) 20 июля 2019 года и с тех пор не провел ни одного поединка.
Согласно правилам ассоциации, если боксер не может защитить пояс, то он переходит в статус "чемпиона в отпуске".
Новым обладателем титула WBA Super стал кубинец Йорденис Угас.
42-летний Мэнни Пакьяо является самым титулованным боксером мира - он единственный в истории чемпион в восьми весовых категориях.
- 28 января стало известно, что Мэнни Пакьяо отказался от боя с Конором Макгрегором из-за поражения ирландца в UFC.
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